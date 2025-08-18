Un crack de Ligue 1 annoncé au PSG : L’annonce inquiétante de Riolo

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son avenir à l’AS Monaco s’écrit en pointillé, Maghnès Akliouche pourrait plier bagage avant la fin du mercato estival et plaît au Paris Saint-Germain. Le journaliste Daniel Riolo estime néanmoins que le joueur de 23 ans aurait du mal à se faire une place chez les champions d’Europe.

C’est un nom qui revient depuis longtemps au PSG. Après avoir mis la main sur Bradley Barcola et Désiré Doué, Luis Campos apprécie le profil de Maghnès Akliouche, autre pépite de Ligue 1 dont l’avenir reste incertain. L’AS Monaco est prête à laisser partir son crack, qui verrait d’un bon œil un transfert chez le champion d’Europe, selon les récentes informations divulguées par Sports Zone.

« C'est forcément un mec qui vient en premier remplaçant » Un dossier qui n’emballe pas vraiment Daniel Riolo, affichant ses doutes dimanche soir dans l’After Foot. « Ce n'est pas la config de joueur que je vois rentrer dans ce PSG. Déjà, en titulaire tu as un trio de champions d'Europe donc c'est difficile d'en sortir un. C'est forcément un mec qui vient en premier remplaçant », estime le journaliste de RMC.