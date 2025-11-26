Un crack à 80M€ : L’énorme coup du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique s'efforce de lancer plusieurs jeunes joueurs, à commencer par Ibrahim Mbaye, considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Et alors qu'il connaît des débuts contrastés, le jeune ailier peut toutefois voir son prix flamber sous les ordres de Luis Enrique.

Devenu un joueur régulier dans la rotation du PSG, Ibrahim Mbaye tard toutefois a totalement exploité son potentiel. Une situation qui rend le néo-international sénégalais difficile à cerner. Toutefois, Walid Acherchour assure que le jeune ailier a tout pour devenir un joueur dont la valeur marchande flirte avec les 80M€.

Acherchour s'enflamme pour Mbaye « Futur crack européen ou pas ? Franchement, je ne sais pas. Avec Luis Enrique au PSG, les qualités qu’il a à 17 ans, j’y crois. Il peut être titulaire au PSG, aider le PSG, et être un joueur d’une valeur marchande à 70-80M€ dans le football moderne », confie-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.