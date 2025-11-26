Un crack à 80M€ : L’énorme coup du PSG !

Depuis qu'il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique s'efforce de lancer plusieurs jeunes joueurs, à commencer par Ibrahim Mbaye, considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Et alors qu'il connaît des débuts contrastés, le jeune ailier peut toutefois voir son prix flamber sous les ordres de Luis Enrique.
Devenu un joueur régulier dans la rotation du PSG, Ibrahim Mbaye tard toutefois a totalement exploité son potentiel. Une situation qui rend le néo-international sénégalais difficile à cerner. Toutefois, Walid Acherchour assure que le jeune ailier a tout pour devenir un joueur dont la valeur marchande flirte avec les 80M€.
Acherchour s'enflamme pour Mbaye
« Futur crack européen ou pas ? Franchement, je ne sais pas. Avec Luis Enrique au PSG, les qualités qu’il a à 17 ans, j’y crois. Il peut être titulaire au PSG, aider le PSG, et être un joueur d’une valeur marchande à 70-80M€ dans le football moderne », confie-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.
«Il peut être un joueur d’une valeur marchande à 70-80M€»
De son coté, Daniel Riolo a évoqué le cas d’un autre Titi du PSG qui semble très prometteur à savoir David Boly : « Le fameux David Boly, qui est un tout jeune joueur. Il y a des jours on me dit bombe atomique, d’autres qu’il a déjà le boulard à 16 ans. Comme il est jeune, on va pouvoir rééquilibrer. On verra bien, mais je pense qu’on est très loin du compte ».