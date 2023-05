Un coup de maître signé l’OM sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Le contrat de Wilfried Zaha pourrait ne pas être prolongé à Crystal Palace. De quoi permettre à l’OM de réaliser un coup de maître avec le futur agent libre qui privilégierait le club phocéen au PSG notamment. Encore faudrait-il que l’OM dégaine une offre.

Wilfried Zaha soufflera sa 31ème bougie au mois de novembre. Et après tout vécu à Crystal Palace depuis sa plus tendre enfance, avec deux brefs passages à Manchester United et à Cardiff City en parallèle, devrait enfin quitter le club londonien après plusieurs échecs lors des dernières sessions des transferts.

L’OM en lice pour accueillir Zaha bientôt agent libre

En fin de contrat cet été, Wilfried Zaha ne devrait pas le prolonger. En effet, l’international ivoirien est en quête de participation à la Ligue des champions et compterait rejoindre un club y participant la saison prochaine selon The Athletic, bien qu’il sache que son historique de blessures et son profil puissent être un obstacle à une arrivée dans un grand club. L’OM, le PSG et la Roma seraient bel et bien sur les rangs d’après le média britannique.

Zaha a reçu une offre en or, mais n’y a pas répondu

D’ailleurs, cela commencerait à sentir bon pour l’OM. Outre le fait qu’il privilégierait le club phocéen au PSG selon 90min , Wilfried Zaha n’aurait pour le moment pas donné suite à la coquette offre salariale de Crystal Palace, à savoir 230 000€ par semaine. Le projet de Zaha serait d’aller voir ailleurs. Reste désormais à savoir si l’OM dégainera une offre contractuelle à soumettre au clan Zaha, l’ailier étant bientôt agent libre.

«On ne s’intéresse pas vraiment aux joueurs sans contrat…»