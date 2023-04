Un club mythique lui dit non, le PSG a le feu vert pour son rêve

Thomas Bourseau

Bernardo Silva figure toujours dans le viseur du PSG comme ce fut le cas l’été dernier. Néanmoins, le FC Barcelone ne ferait plus partie du paysage, laissant le PSG seul face à son destin dans ce dossier. Ou presque… explications.

Et si Bernardo Silva débarquait au PSG ? L’ancien joueur de l’AS Monaco, où il avait été recruté par Luis Campos à l’été 2014, est la signature rêvée de l’actuel conseiller football du PSG comme le10sport.com vous le révélait en août dernier. Une offre de 80M€ a même été dégainée par le PSG, mais refusée par Manchester City, toujours selon les informations exclusives du 10sport.com.

Le Barça se retire…

D’après les informations divulguées par Sique Rodriguez, le PSG aurait toutes ses chances de parvenir à ses fins pour le transfert de Bernardo Silva. Selon le journaliste de la Cadena SER, Xavi Hernandez attendrait Ilkay Gündogan au FC Barcelone et non Silva, pour la simple et bonne raison que le dossier Bernardo Silva aurait été écarté par le Barça pour le prochain mercato.

…le PSG doit juste convaincre Guardiola pour Silva