Un club mythique annonce la couleur pour Messi, le PSG a la main

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone aimerait chiper Lionel Messi au PSG où son contrat expirera en fin de saison. Tous semblent être sur le pont au Barça pour accueillir le champion du monde, mais sa famille aurait choisi le PSG.

Lionel Messi bientôt de retour au FC Barcelone ? Dès la dernière intersaison, le président Joan Laporta ouvrait grand la porte à la légende du club culé, estimant qu’il souhaitait voir Messi prendre sa retraite en tant que joueur du FC Barcelone. Depuis, l’entraîneur Xavi Hernandez a stipulé en conférence de presse que le Camp Nou était la maison de Lionel Messi et que ses portes lui seraient toujours ouvertes.

Le FC Barcelone pousse publiquement pour le retour de Messi...

Dans le cadre du Clasico remporté par le FC Barcelone face au Real Madrid (2-1) dimanche dernier, Ronald Araujo n’a pas caché à InfoBae son désir de voir Lionel Messi revenir au Barça . « J'aimerais qu'il revienne. C'est le meilleur joueur du monde et c'est sa maison. Son retour nous aiderait beaucoup à tenter de remporter une nouvelle Ligue des champions. J'espère que toutes les conditions sont réunies pour qu'il revienne. Nous le voulons tous à nos côtés ». Même son de cloche pour Sergi Roberto, héros de la remontada face au PSG en 2017, qui s’est pour sa part exprimé sur le traitement jugé injuste du PSG envers Messi. « A bras ouverts, qui ne serait pas prêt pour le retour de Messi ? En fin de compte, nous ne voulons pas trop parler parce que c'est lui qui doit décider, le président, l'entraîneur ou qui que ce soit d'autre. Mais si ça dépend des joueurs, nous l’attendons déjà. Les sifflets contre Messi au PSG ? A cause de l’élimination (ndlr en Ligue des champions), ils s'en sont pris à lui, mais c'est un joueur spectaculaire et c'est très mauvais qu'un joueur de ce niveau soit traité de cette façon. Nous allons très bien le traiter ici s'il vient ».

Mercato - PSG : On connaît déjà le prochain club de Messi ? https://t.co/GtwyT4XvJd pic.twitter.com/qGcs3vp9Ne — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

...mais sa famille a tranché en faveur du PSG