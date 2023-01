Un club enchaîne les dingueries... et provoque une révolution

Arthur Montagne

Depuis l'ouverture du mercato d'hiver, Chelsea enchaîne les transferts et multiplie les dépenses, de quoi choquer. A tel point que l'UEFA aurait décidé de modifier certaines règles, à commencer par celle concernant la durée des contrats en Premier League en la réduisant à cinq ans.

Cet hiver, un club se distingue tout particulièrement sur le marché des transferts, à savoir Chelsea. Les Blues qui ont été rachetés par Todd Boehly après le début de la guerre en Ukraine, flambent à nouveau sur le mercato après avoir déjà lâché 282M€ l'été dernier. Et ce n'est peut-être pas terminé.

Chelsea lâche 170M€... et c'est pas fini

En effet, cet hiver, Chelsea a déjà lâché plus de 170M€ pour son recrutement en bouclant les transferts de Mykhaylo Mudryk, Benoît Badiashile, Noni Madueke, Andrey Santos, David Fofana et le prêt de João Félix. Et à chaque, ce sont des contrats très longues durées puisque Mudryk a signé pour huit ans tandis que Badiashile s'est engagé pour six ans et demi.

L'UEFA craque