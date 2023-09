Un champion du monde au PSG ? Il répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde 1998 avec l'équipe de France, Thierry Henry dirige depuis plusieurs semaines les Bleuets. Mais tout au long de l'été, son nom a été associé au PSG. Un duo avec Julian Nagelsmann a été évoqué par plusieurs médias. Mais le technicien l'assure, il n'a eu aucun contact avec le club de la capitale.

Thierry Henry a fini par rebondir. Passé par la sélection belge, le champion du monde 1998 est rentré au pays, pour prendre la tête de l'équipe de France espoirs. Mais selon plusieurs médias, l'ancien buteur d'Arsenal avait la possibilité de rejoindre un club de Ligue 1.

Un duo Nagelsmann/Henry a été évoqué à Paris cet été

A la recherche d'un remplaçant à Christophe Galtier durant l'intersaison, le PSG aurait songé à Julian Nagelsmann. L'Allemand souhaitait proposer un rôle d'adjoint à Thierry Henry selon L'Equipe. Alors info ou intox ?

Henry met les choses au clair