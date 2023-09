Mbappé, Neymar... Le PSG a fait une erreur avec Messi

Amadou Diawara

Alors qu'il défendait les couleurs du PSG ces deux dernières saisons, Lionel Messi n'a pas du tout laissé un bon souvenir aux supporters rouge et bleu. Selon Thierry Henry, le club de la capitale n'a pas su mettre la Pulga dans les bonnes dispositions, et ce, parce que Kylian Mbappé et Neymar étaient présents.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas trouvé d'accord avec Joan Laporta pour prolonger. Contrainte de quitter le club blaugrana à contre-coeur, la Pulga s'est envolée vers Paris pour s'engager en faveur du PSG, et ce, pour 0€.

Messi plombé par Mbappé et Neymar au PSG ?

Alors qu'il a signé un bail de deux saisons avec le PSG, Lionel Messi est parti le 30 juin, avant de rejoindre l'Inter Miami librement et gratuitement. Conscient que la Pulga n'a pas du tout fait bonne impression à Paris, Thierry Henry a expliqué que l'écurie parisienne était responsable. En effet, à en croire le sélectionneur des Espoirs français, il était impossible pour Leo Messi de performer avec Kylian Mbappé et Neymar autour de lui.

«Comment tu joues avec les trois ?»