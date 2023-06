Un champion du monde arrive au PSG, une date est annoncée

Jean de Teyssière

Le mercato du PSG va s'accélérer la semaine prochaine et plusieurs accords pourraient être annoncés par le club de la capitale. Parmi eux, celui concernant Lucas Hernandez. Le défenseur central veut quitter le Bayern Munich cet été et le PSG ainsi que le club allemand vont se rencontrer la semaine prochaine pour trouver un accord concernant ce transfert...

Alors que Lucas Hernandez a déjà donné son accord de principe avec le PSG pour signer dans leur club la saison prochaine, l'heure est maintenant à la recherche d'un accord entre les deux clubs...

Lucs Hernandez, c'est 50M€

Le média espagnol AS rappelle que le Bayern Munich attend 50M€ de la part du PSG pour libérer Lucas Hernandez de son contrat qui court jusqu'en juin 2024. L'international français, qui n'a plus foulé une pelouse depuis le 22 novembre dernier, et le premier match des Bleus à la Coupe du monde face à l'Australie (4-1), veut rejoindre le PSG et un accord devrait donc rapidement être trouvé.

Réunion la semaine prochaine