Un Champion du monde à l’OM, son salaire va beaucoup faire parler !

Axel Cornic

Signature surprise de la fin du mercato estival, Benjamin Pavard n’a pas tardé à s’installer comme un titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille. Ses dernières prestations ont beaucoup fait parler et on se demande déjà si le club phocéen va finir par garder l’international français, prêté par l’Inter avec une option d’achat à 15M€.

C’est ce qu’on appelle un excellent coup. Poussé vers la sortie à l’Inter après une petite polémique au Mondial des Clubs, Benjamin Pavard s’est relancé à la perfection du côté de l’OM. Le Champion du monde 2018 est tout simplement l’un des meilleurs joueurs de la saison, avec Roberto De Zerbi qui est ravi de l’avoir sous ses ordres.

Pavard cartonne à l’OM Présent en conférence de presse, le coach italien a en effet récemment rendu un vibrant hommage à Pavard, ce qui a relancé les débats autour de son avenir. Car tout le monde se demande si l’OM va finir par lever son option d’achat à 15M€ et ainsi garder le défenseur central