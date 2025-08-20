Un champion du monde à l’OM : L’annonce surprise à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à la recherche d’un renfort défensif d’envergure, l’OM semble en grande difficulté concernant le transfert de Joël Ordonez. C’est la raison pour laquelle le club phocéen pourrait bien tenter d’activer d’autres pistes et celle menant à Benjamin Pavard semble réalisable pour les Marseillais.

D'ici la fin du mercato, l'OM cherchera à renforcer encore un peu plus son secteur défensif. La piste menant à Joel Ordonez semble être la grande priorité du club phocéen, mais Bruges se montre très gourmand pour son transfert. Dans cette optique, l'OM pourrait bien avoir une ouverture avec Benjamin Pavard comme le pense le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi.

Pavard sur le départ ? « (Benjamin) Pavard se pose sérieusement la question quant à son avenir à l’Inter. Son départ est une vraie possibilité », explique-t-il dans un premier temps au micro de La Chaîne L’EQUIPE, avant de poursuivre en évoquant les chances de l’OM.