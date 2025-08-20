Un champion du monde à l’OM : L’annonce surprise à la télévision !

Toujours à la recherche d’un renfort défensif d’envergure, l’OM semble en grande difficulté concernant le transfert de Joël Ordonez. C’est la raison pour laquelle le club phocéen pourrait bien tenter d’activer d’autres pistes et celle menant à Benjamin Pavard semble réalisable pour les Marseillais.
D'ici la fin du mercato, l'OM cherchera à renforcer encore un peu plus son secteur défensif. La piste menant à Joel Ordonez semble être la grande priorité du club phocéen, mais Bruges se montre très gourmand pour son transfert. Dans cette optique, l'OM pourrait bien avoir une ouverture avec Benjamin Pavard comme le pense le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi.
Pavard sur le départ ?
« (Benjamin) Pavard se pose sérieusement la question quant à son avenir à l’Inter. Son départ est une vraie possibilité », explique-t-il dans un premier temps au micro de La Chaîne L’EQUIPE, avant de poursuivre en évoquant les chances de l’OM.
«Si l’OM se met réellement dessus...»
« Il attend de voir quelles seront les offres pour lui, mais il ne dirait pas non à un retour en Ligue 1. C’est plus compliqué à Lille, car il y a moins d’argent. Mais si l’OM se met réellement dessus et tente le coup jusqu’au bout, je pense qu’il ne dira pas non à Marseille », ajoute Loïc Tanzi.