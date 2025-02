Un champion du monde 98 au PSG, l'annonce folle !

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, un sentiment d'unanimité rejaillit autour de Willian Pacho. La recrue estivale à 40M€ s'est imposée sans tarder en défense centrale. De par son profil et ses interventions astucieuses et peu académiques, Pacho pourrait être la regénération de Marcel Desailly, champion du monde 98, selon Lionel Charbonnier.

Willian Pacho (23 ans) n'a pas chômé. Dans la foulée de son transfert au PSG début août pour 40M€ sans bonus en provenance de l'Eintracht Francfort comme annoncé à l'époque par le10sport.com, l'international équatorien s'est immédiatement installé aux côtés de Marquinhos au coeur de la défense du Paris Saint-Germain. C'est bien simple, hormis le déplacement sur la pelouse du SCO d'Angers le 9 novembre (4-2) et la réception du Toulouse FC le 22 du même mois (3-0), Pacho a pris part à chaque sortie du Paris Saint-Germain cette saison.

«J’ai l’impression quand je le vois de voir Desailly à son apogée»

Il ne lui aura pas fallu de temps d'adaptation. Willian Pacho est déjà indéboulonnable dans le onze de départ de Luis Enrique. Fort dans les duels et capable de réduire à néant les offensives adverses, le joueur du PSG fait remonter des souvenirs glorieux à Lionel Charbonnier. Du point de vue du champion du monde 98, il y a du Marcel Desailly chez Willian Pacho.

« Quand je vois Pacho, de match en match, ce mec m’impressionne. Tu as besoin de joueurs comme ça. Le PSG avait besoin d’un joueur qui détruit l’adversaire, qui détruit le jeu adverse. Voilà un mec, j’ai l’impression, sans émotion. J’ai l’impression quand je le vois de voir Desailly à son apogée ».

«Tu te disais que Marcel était fou. Et là Pacho l’a fait 3 fois aujourd’hui, ce n’est pas donné à tout le monde»

A l'instar de Marcel Desailly, Willian Pacho signe des interventions en dehors de sa zone qui peuvent surprendre son monde, Lionel Charbonnier le premier.

« Honnêtement. Il dézone et il n’a pas peur. J’ai eu Marcel face à moi et dès fois il dézonait je me disais qu’est-ce qu’il fait ? Tu te disais que Marcel était fou. Et là Pacho l’a fait 3 fois aujourd’hui, ce n’est pas donné à tout le monde. Je dis chapeau, ce mec là est très fort ». a conclu le consultant de RMC pendant l'After Foot vendredi soir dans la foulée de la victoire du PSG face à l'AS Monaco (4-1).