Un champion d’Europe au PSG, transfert validé par le vestiaire !

Malgré des débuts délicats au PSG, Fabian Ruiz s'est imposé comme un membre essentiel de l’équipe de Luis Enrique, totalisant 53 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Arrivé de Naples pour 22,5 millions d'euros, l'international espagnol, champion d'Europe, avait su convaincre rapidement ses coéquipiers par sa maîtrise technique et sa verticalité.

Il aura fallu du temps à Fabian Ruiz pour se rendre essentiel au PSG. Arrivé à l’été 2022 du Napoli pour environ 22,5M€, l’international espagnol de 29 ans n’a pas échappé aux critiques dans la capitale, mais il apparaît aujourd’hui comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, apparaissant à chaque match de Ligue des champions du club cette saison. Un nouveau rôle qui n’étonne pas en interne.

« Les joueurs ne comprenaient pas qu'il ne soit pas plus utilisé » Car si les supporters n’ont pas toujours été tendres à l’égard de Fabian Ruiz, les joueurs du PSG n’ont pas mis beaucoup de temps à se montrer impressionnés par le niveau de l’Espagnol, sacré champion d’Europe l’été dernier. « C'était quelqu'un dont les joueurs sentaient qu'il était hyper facile techniquement, l'un des plus doués de l'effectif, confie le proche d'un cadre à L’Equipe. Et limite, les joueurs ne comprenaient pas qu'il ne soit pas plus utilisé. Surtout, c'était quelqu'un par rapport à d'autres milieux qui amenait beaucoup de verticalité. »