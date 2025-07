Un buteur XXL à l’OM : Nouvelle annonce dans la presse italienne !

L’Olympique de Marseille se retrouve au centre de nombreuses spéculations en ce mercato estival, surtout en ce qui concerne l’attaque. Des nouveaux renforts devraient en effet arriver pour Roberto De Zerbi et de l’autre côté des Alpes on parle notamment d’un énorme coup avec Dusan Vlahovic, vraisemblablement poussé vers la sortie à la Juventus.

Vlahovic à Marseille ?

Plusieurs sources nous on en effet appris que l’OM surveillerait la situation de Dusan Vlahovic, ancien prodige de la Fiorentina tombé en disgrâce depuis une saison. La Juventus ne voudrait en effet plus de lui et le pousserait vers la sortie, surtout à cause d’une fin de contrat en juin 2026 et une volonté affichée de ne pas prolonger.