Un buteur «en or» est annoncé au PSG !

Un départ n’est pas à exclure au PSG dans le secteur offensif cet été. Gonçalo Ramos attiserait les convoitises sur le mercato. Plusieurs clubs seraient intéressés par les services du buteur de 24 ans, que Luis Enrique ne considère pas comme un titulaire. L’attaquant portugais jouirait d’ailleurs d’une plutôt belle réputation à l’étranger.

Au PSG , toutes les places sont chères. Et Gonçalo Ramos le sait bien. Malgré ses 19 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues la saison passée, l’attaquant portugais ne fait toujours pas office de titulaire indiscutable dans la capitale. Luis Enrique lui préfère notamment Ousmane Dembélé en pointe de son attaque.

Gonçalo Ramos, un buteur «en or» ?

Le plutôt maigre temps de jeu de Gonçalo Ramos aurait d’ailleurs alerté quelques clubs sur le mercato. D’après les informations de Caught Offside, plusieurs équipes de Premier League et de Serie A seraient intéressées par les services de l’international lusitanien. Newcastle, Manchester United, Aston Villa, Liverpool, la Juventus et Naples en pinceraient notamment pour le joueur du PSG, jugé comme un buteur « en or » et émérite.