Un attaquant signe au PSG, du secours arrive

Jean de Teyssière

Durant l'été 2023, le PSG a signé plusieurs attaquants, comme Randal Kolo Muani, Bradley Barcola ou encore Gonçalo Ramos. Concernant l'attaquant portugais, l'adaptation n'a pas été simple et il a essuyé de nombreuses critiques. Au PSG, il peut compter sur le soutien de son coéquipier et partenaire de sélection, Danilo Pereira, qui est fier de lui.

Le PSG a dépensé énormément d'argent sur le mercato cet été pour solidifier sa ligne d'attaque. Avec les départs de Neymar et Lionel Messi, le club de la capitale devait à tout prix se renforcer offensivement et a jeté son dévolu sur Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Une dépense de quasiment 230M€ qui n'a pas été encore totalement justifiée.

La difficile première saison de Gonçalo Ramos

En 21 matchs de Ligue 1, Gonçalo Ramos n'a marqué qu'à six reprises, pour une seule passe décisive. Des chiffres beaucoup trop faibles pour celui qui a coûté environ 80M€ au PSG cet été. Luis Enrique ne semble pas vraiment compter sur lui et des rumeurs laissaient entendre que l'entraîneur du PSG, n'appréciait pas le profil de son attaquant. Avec le départ à prévoir de Kylian Mbappé, Luis Enrique va devoir se faire une raison.

«Il fait du bon travail et fait ce que l'entraîneur lui demande»