Un attaquant prépare du lourd, l’OM peut rêver

Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Vitinha n’a jamais réussi à justifier les 32M€ investis par le club phocéen durant le mercato d’hiver. Néanmoins, le Portugais semble parti sur de bien meilleures bases puisqu’il a inscrit un doublé contre Nîmes lors du premier match de préparation. Frédéric Bompard, le coach des Crocodiles est d’ailleurs emballé.

« Je vais montrer aux supporters que les 32 millions en valaient la peine ! Je suis un joueur de combat qui n'abandonne pas, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené ici (…) La saison prochaine vous verrez un Vitinha avec plus de rendement qu'au cours des six premiers mois ». Le message est signé Vitinha. Ces derniers jours, dans les colonnes d’ O Jogo , le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM assurait qu’il réaliserait une grande saison à Marseille après des débuts poussifs.



Débuts parfaits pour Vitinha

Et visiblement, Vitinha semble bien décidé à honorer sa promesse. En effet, pour le premier match de l’ère Marcelino, le Portugais a inscrit un doublé qui a permis à l’OM de dominer Nîmes (2-0). Il ne s’agissait que d’un premier match de préparation contre une équipe de Ligue 2, mais cela reste encourageant comme le souligne Frédéric Bompard.

Bompard conquis par Vitinha