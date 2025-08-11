Un attaquant flambe, il est annoncé à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici la fermeture du mercato, l'OM pourrait poursuivre son dégraissage en réalisant encore quelques vente, à l'image de celle de Jonathan Rowe, qui ne semble pas totalement entrer dans les plans de Roberto De Zerbi. Mais alors que l'ailier anglais a été très bon contre Aston Villa (3-1) en match de préparation, Kevin Diaz recommande chaudement à l'OM de le conserver.

Très actif pour renforcer son secteur offensif, l'OM envisagerait de se séparer de Jonathan Rowe, paraît par une concurrence importante à son poste, sans oublier les rumeurs concernant Edon Zhegrova. Dans cette optique, le Stade Rennais s'est positionné mais alors que Rowe a réalisé une très belle prestation contre Aston Villa samedi (3-1) au sein d'un secteur offensif très en jambes, Kevin Diaz estime que l'OM doit absolument conserver Jonathan Rowe.

L'attaquant de l'OM flambe « Greenwood, qu’est-ce qu’il a mangé ? Il a mangé quoi Greenwood ? Vous avez vu sur le 3ème but, l’accélération qu’il met au mec de Premier League. C’est Lucas Digne, il a des jambes. Mais là il lui met une accélération, on a l’impression que c’est un plot. Et j’ai l’impression que la connexion Greenwood-Aubameyang, il y a quelque chose. Et il y un autre joueur, c’est Jonathan Rowe. Je ne suis pas sûr qu’il faut le lâcher. Je pense qu’il faut le garder. Si c’est pour le vendre et racheter un mec qui doit s’adapter, je le garde », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de s'arrêter plus précisement sur le cas Jonathan Rowe.