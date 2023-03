Un attaquant est choqué par Marseille, l’OM jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une très belle saison en Ligue 1 avec le Stade de Reims, Falorin Balogun, prêté par Arsenal, devrait animer le mercato cet été. Dans cette optique, l’OM serait intéressé par l’attaquant qui n’a pas manqué à déclarer sa flamme à l’ambiance du Stade Vélodrome. Un appel du pied ?

Avec 16 buts au compteur en Ligue 1, Falorin Balogun est l'une des révélations de la saison. C'est la raison pour laquelle l'OM serait dans le coup pour le recruter. Et d'ailleurs, la sortie de l'attaquant prêté par Arsenal à Reims sur le Vélodrome ne devrait pas passer inaperçue.

«L'ambiance à Marseille !»

« Ce qui m'a le plus surpris ? L'ambiance à Marseille ! C'était mon premier match ici et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'était quelque chose le Vélodrome : il y avait plus de 60 000 spectateurs, un peu hostiles pour certains… », confie l’attaquant du Stade de Reims dans une interview accordée à Ligue1.fr avant d’en rajouter une couche.

«Globalement, je trouve qu'il y a beaucoup de passion autour du football ici»