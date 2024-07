Un attaquant échappe à l’OM à cause de son père ?

Thomas Bourseau

Bien que la volonté de Pablo Longoria était de lui offrir une revalorisation salariale afin qu’il soit récompensé de ses performances de la saison dernière d’après La Provence, Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé son départ de l’OM sur les réseaux sociaux. Et son père y serait pour quelque chose.

Une saison et puis s’en va. Comme Didier Drogba 20 ans plus tôt, qui avait marqué les esprits et empilé les buts à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang n’aura effectué qu’une seule et unique saison à l’OM pour 30 réalisations et 11 passes décisives.

«J’ai toujours suivi les conseils de mon père»

En début de semaine, La Provence assurait que Pierre-Emerick Aubameyang souhaitait rejoindre Al-Qadsiah où il signerait le contrat le plus juteux économiquement parlant de sa carrière. Et par le biais de son compte Instagram, « Aubam » a officialisé son départ mercredi à la mi-journée. Et alors que l’OM souhaitait le conserver, il semble que c’est en suivant les conseils de son père qu’il a décidé de changer d’air.

« J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais. Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre ».

«Merci de m’avoir offert la chance de découvrir la chaleur et la passion du Vélodrome»

Au passage, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas manqué de rendre hommage à son président : Pablo Longoria, qui lui a permis de vivre la ferveur marseillaise l’espace d’une saison riche en émotions.

« Merci M. Frank McCourt, Merci Pablo d’avoir accepté mon départ, merci de ton soutien à toute épreuve mais surtout merci de m’avoir offert la chance de découvrir la chaleur et la passion du Vélodrome. Pour toujours, allez l’OM Je ne vous oublierai jamais ».