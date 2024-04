Un attaquant débarque, l'OM dit tout

La rédaction

Cet hiver, l'OM a décidé de lâcher 8M€ pour recruter Faris Moumbagna. Un choix largement commenté d'autant que l'attaquant camerounais peine à totalement convaincre à Marseille. Cependant, Medhi Benatia justifie le recrutement de Moumbagna et rappelle que c'est également un pari pour l'avenir du club phocéen.

Recruté pour 8M€ cet hiver, Faris Moumbagna ne fait toujours pas l'unanimité à Marseille malgré ses deux buts cruciaux contre Benfica et Toulouse. Par conséquent, Medhi Benatia justifie le recrutement de l'attaquant camerounais à l'OM.

OM : Trois renforts arrivent pour Gasset ! https://t.co/tviRjfe36f pic.twitter.com/5zyBIqEbb1 — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Benatia justifie le transfert de Moumbagna

« Quand il nous a été recommandé par la cellule de recrutement du club, on cherchait un déménageur, un mec sur qui s'appuyer devant, qui va aller au combat et qui vient en complément avec un profil totalement différent », raconte le conseiller sportif du président Pablo Longoria dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«S'il était fini à 23 ans, ça se saurait»