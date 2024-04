Mercato - PSG : Nouvelle bombe sur le futur gardien ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré la bonne saison d’ensemble de Gianluigi Donnarumma, le PSG semble préparer un gros changement pour le moins inattendu au poste de gardien de but en fin de saison. En effet, selon la presse italienne, un retour de Mike Maignan serait à l’étude, mais il faudra affronter une rude concurrence dans ce dossier…

Le prochain mercato estival promet d’ores et déjà d’être agité au PSG ! Kylian Mbappé a déjà acté son départ libre, et Luis Campos aura donc du pain sur la planche pour remplacer le capitaine de l’équipe de France. Mais il semblerait que le conseiller sportif du PSG ait d’autres projets plus inattendus sur le marché des transferts.

PSG - Real Madrid : Le clan Mbappé annonce du très lourd ! https://t.co/nBbGFSotHL pic.twitter.com/tvwscfxaqE — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Le PSG fonce sur Mike Maignan ?

La Gazzetta dello Sport annonce que le PSG envisagerait de recruter deux joueurs du Milan AC et de l’équipe de France cet été : Théo Hernandez (26 ans) ainsi que Mike Maignan (28 ans). Issu du centre de formation du club de la capitale, ce dernier pourrait donc déloger Gianluigi Donnarumma de son statut de titulaire indiscutable et retrouver le PSG neuf ans après son départ.

La porte est ouverte…