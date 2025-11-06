Un attaquant de l'équipe de France va signer au PSG, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il réalise un début de saison compliqué, Bradley Barcola est entré dans sa troisième saison au PSG. Une situation qui lui permet d'envisager une prolongation de contrat comme c'est le cas pour tous les joueurs dans son cas depuis l'arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif.

Depuis le début de la saison, Bradley Barcola déçoit et sa prestation contre le Bayern Munich mardi soir n'a pas rassuré. Interpellé sur la méforme de l'ancien ailier de l'OL dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, Dominque Séverac a ainsi toutefois répondu en affirmant que l'ailier des Bleus allait prolonger au PSG.

Barcola vers une prolongation ? « L'amour dure deux ans avec vous, visiblement. Barcola entre dans sa troisième année de contrat et comme tous les joueurs, il a le droit d'avoir un coup de moins bien. C'est clairement le cas aujourd'hui. Il va prolonger au PSG », assure le journaliste du Parisien avant de poursuivre.