Un attaquant arrive au PSG ? Les conditions sont posées

Thibault Morlain

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier dernier, pour le moment, c’est très calme du côté du PSG. Cela pourrait d’ailleurs continuer de l’être jusqu’à la clôture du marché des transferts. Mais aucun scénario n’est à écarter au PSG et d’ici la fin du mois de janvier, un attaquant pourrait bien intégrer l’effectif de Christophe Galtier. Voilà comment…

Comme le10sport.com vous l’avait révélé, le PSG n’a pas prévu de folie pour ce mercato hivernal. Une tendance d’ailleurs confirmée par la suite par Christophe Galtier. « Il n’y aura pas d’arrivées s’il n’y a pas de départs, et à l’heure actuelle avec Luis Campos, on n’a pas de joueur qui ont envie de bouger, ils sont bien ici. Mais le mercato sera long, on verra comment les choses évoluent. Je suis très satisfait de mon effectif, le groupe travaille très bien », avait reconnu l’entraîneur du PSG.

Le mercato du PSG débloqué par Sarabia ?

Et voilà que Canal+ a également été dans ce sens pour le mercato hivernal du PSG. Il a ainsi été expliqué que le club de la capitale ne bougera pas en ce mois de janvier, à moins d’un départ dans l’effectif de Christophe Galtier. Et quand il s’agit d’évoquer un départ au PSG, les regards se tournent alors vers… Pablo Sarabia.

Des offres tombent

Le 5 janvier dernier, le10sport.com vous révélait que Pablo Sarabia pouvait bel et bien faire ses valises en ce mois de janvier. L’Espagnol du PSG avait d’ailleurs une offre et le club de la capitale était alors en train de l’étudier. Partira ? Ne partira pas ? Selon nos informations, les portes sont ouvertes pour Sarabia, à condition que le PSG reçoive 10M€. De son côté, Canal+ a rapporté 3 offres pour l’ancien du FC Séville : deux en Premier League et une en Liga. Problème, elles seraient trop basses aux yeux du PSG.

Le PSG sait comment remplacer Sarabia

La suite du mercato hivernal du PSG reposerait donc sur Pablo Sarabia. Sans départ de l’Espagnol, il ne se passera rien. Mais si le joueur de Christophe Galtier venait à partir, Luis Campos aurait déjà tout prévu. En effet, selon la chaine cryptée, c’est un attaquant qui serait la priorité du PSG pour remplacer Sarabia. A suivre…