Un accord secret au Real Madrid pour l’entraîneur ?

Zinedine Zidane avait passé le témoin à Carlo Ancelotti et pourrait le récupérer des mains de l’Italien trois ans plus tard en juin prochain. En effet, un accord écrit aurait été convenu entre la fédération brésilienne et Ancelotti bien qu’il ne l’engage officiellement en rien à le respecter selon The Athletic. Zidane attendrait le feu vert du Real Madrid.

Zinedine Zidane semble préparer son retour sur les terrains. En effet, le champion du monde 98 est inactif depuis le mois de mai 2021 et son deuxième départ en tant qu’entraîneur du Real Madrid. Comme son ami biographe ainsi que journaliste Frédéric Hermel l’a fait savoir à plusieurs reprises par le passé sur RMC , Zidane attendait avec impatience de prendre la place de Didier Deschamps à la tête de l’effectif du Real Madrid.

Un accord écrit entre Ancelotti et la fédération brésilienne ?

D’après les informations communiquées par The Athletic, la fédération brésilienne aurait reçu une indication écrite que Carlo Ancelotti serait prêt à prendre les rênes de la Seleçao l’année prochaine. D’ailleurs, le média fait part d’une sorte d’accord manuscrit entre Ancelotti et la CBF. Au moins une entrevue entre Carlo Ancelotti et le président Ednaldo Rodrigues aurait eu lieu à ce jour.

Zidane favori de Pérez au Real Madrid ?