Tudor claque la porte de l’OM, il fait un joli geste

Jean de Teyssière

Le 1er juin dernier, Igor Tudor annonce lors d'une conférence de presse son départ de l'OM. Il dirige ensuite son dernier match le surlendemain, lors de la 38ème journée de Ligue 1 face à l'AC Ajaccio (0-1) puis plie bagage et retourne en Croatie, auprès de sa famille. Mais le technicien croate a ensuite reçu un pont d'or venant de Monaco pour s'asseoir sur le banc et s'il l'a refusé, il avait tout même souhaité, par respect, prévenir les anciens dirigeants de l'OM de cette approche.

Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Igor Tudor se présente, aux côtés de Javier RIbalta et Pablo Longoria devant les journalistes, puis s'exprime : « Je quitte le club dans une meilleure situation dans laquelle je l'avais trouvé. J'ai pris la décision de partir pour des raisons privées et professionnelles . » Mais quelque temps plus tard, le Croate a recontacté ses dirigeants...

L'AS Monaco lui fait une proposition en or

D'après L'Équipe , quelques jours après avoir annoncé son départ de l'OM, Igor Tudor aurait reçu une proposition en or de la part de l'AS Monaco pour qu'il entraîne le club du Rocher, après le départ de Philippe Clément. Une offre refusée par le technicien croate, désireux de vouloir faire une pause et retourner dans son pays rejoindre sa famille, en Croatie.

L’OL insiste pour cet ancien de l’OM https://t.co/qyNwmrTlxH pic.twitter.com/Immwg0zp8g — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

Tudor prévient l'OM

Mais Igor Tudor semble avoir une conscience professionnelle rare puisque le quotidien français explique que l'ancien joueur de la Juventus Turin avait prévenu ses anciens dirigeants marseillais pour les mettre au courant de l'offre qu'il avait reçue, tout en leur annonçant qu'il la refuserait, par respect pour l'OM qui avait accepté de le laisser partir.