OL : Après avoir recalé l’OM, il est le favori pour remplacer Laurent Blanc

Hugo Chirossel

Alors qu’il semblait tenir la corde pour prendre la succession de Laurent Blanc, Gennaro Gattuso semble désormais s’éloigner de l’OL. John Textor aurait un nouveau favori pour le poste d’entraîneur et il s’agirait d’un technicien pisté par l’OM il y a quelques mois. En effet, les Gones voudraient s’attacher les services de Fabio Grosso.

Comme Jorge Sampaoli avant lui, Igor Tudor a quitté l’OM après seulement une saison. Les dirigeants marseillais se sont donc lancés à la recherche de son successeur en fin de saison dernière. Si c’est finalement Marcelino qui a été nommé, plusieurs pistes avaient été étudiées par l’Olympique de Marseille, notamment celle menant à Fabio Grosso. Champion de Serie B avec Frosinone, le champion du monde 2006 est actuellement libre de tout contrat.

Coup de théâtre à l’OL pour la succession de Laurent Blanc ? https://t.co/kSeyoWuoxC pic.twitter.com/I2naJafAC7 — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

Gattuso ne fait pas l'unanimité

« J'ai compris que la meilleure chose à faire pour moi était d'attendre », a confié Fabio Grosso le mois dernier à la Gazzetta dello Sport au sujet de son avenir. S’il n’est finalement pas arrivé sur le banc de l’OM, il pourrait en revanche débarquer sur celui de l’OL. D’après les informations de L’Équipe , Fabio Grosso serait désormais le favori pour prendre la succession de Laurent Blanc, démis de ses fonctions ces derniers jours. Si le nom de Gennaro Gattuso est revenu avec insistance dernièrement, il ne ferait pas l’unanimité en interne.

Grosso, nouveau favori de l’OL