«Tu t’en vas !», il réclame le départ d’une star du PSG en direct

Lors de la réception de Lorient dimanche après-midi au Parc des Princes, le PSG s’est incliné pour la sixième fois de la saison en championnat (1-3). Une défaite qui a beaucoup de mal à passer pour Jérôme Rothen. Ce dernier a chargé les joueurs parisiens après cette nouvelle désillusion, invitant certains d’entre eux à s’en aller, notamment Marco Verratti.

Auteur d’une nouvelle prestation décevante, le PSG a été battu pour la sixième fois de la saison en championnat dimanche, lors de la réception de Lorient (1-3). Jérôme Rothen s’est montré très énervé après cette défaite du PSG, dans Rothen s’enflamme sur RMC . L’ancien parisien s’en est pris à Marco Verratti, qu’il a invité à quitter le club.

« Si tu as du respect pour le club comme tu le dis, tu t’en vas ! »

« Il n’a encore pas joué pendant trois semaines dernièrement parce qu’il est peut-être trop sorti. Là, il est un peu à la rue physiquement. Il perd un ballon, on ne dit rien. Ah non, c’est Marco Verratti, techniquement il est tellement fort qu’il a le droit de perdre un ballon ! Mais les vrais, les passionnés, s’en rendent compte. On t’a donné ta chance, on t’a prolongé, maintenant, si tu as du respect pour le club comme tu le dis, tu t’en vas ! », a déclaré Jérôme Rothen. Ce dernier a également réclamé le départ d’autres joueurs du PSG.

« Ils sont en train de tous nous perdre »