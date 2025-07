Trois grands attaquants attendus à l'OM, la folle annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir recruté deux défenseurs (CJ Egan-Riley et Facundo Medina) ainsi qu'un milieu de terrain (Angel Gomes), l'OM veut maintenant des renforts offensifs. Plusieurs pistes circulent, mais Walid Acherchour conseille aux Marseillais d'attendre la fin du mercato et les éventuelles opportunités dans des grands clubs.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM s'est concentré sur le secteur défensif en recrutant deux axiaux à savoir CJ Egan-Riley, arrivé libre en provenance de Burnley, et Facundo Medina, prêté par le RC Lens. Angel Gomes s'est également engagé à Marseille à l'issue de la fin de son contrat avec le LOSC. Désormais, l'OM veut renforcer son secteur offensif. Les pistes menant à Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang circulent ces derniers jours, mais Walid Acherchour conseille aux Marseillais d'attendre les opportunités de fin de mercato dans des grands clubs européens avec des joueurs en quête de temps de jeu en vue de la Coupe du monde à l'image d'Endrick ou encore Joshua Zirkzee et Rasmus Højlund.

Des grosses opportunités en fin de mercato ? « Il y aura aussi des solutions de prêts de très gros clubs quand tu vas avancer en août. Il va y avoir des joueurs qui vont ne plus être dans les plans, des très bons joueurs qui peuvent faire beaucoup de bien à l’échelle de l’OM. Je pense à Endrick par exemple, à Zirkzee à Manchester United, ou Højlund. Tu peux avoir des mecs qui vont devoir sortir un prêt car il faut jouer, il y a une Coupe du monde qui arrive », assure-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.