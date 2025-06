«Très impressionnant» : L'OM va frapper très fort sur le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’émission Génération After sur RMC, le journaliste Julien Laurens a présenté la très probable prochaine recrue de l’OM : CJ Egan-Riley. Âgé de 22 ans, le défenseur a décidé de ne pas prolonger son contrat à Burnley et devrait s’engager gratuitement avec Marseille. Selon le spécialiste du football anglais, le club olympien va boucler un joli coup en recrutant l’international espoir anglais.

Ce mercredi, Burnley a officialisé le départ de CJ Egan-Riley libre à la fin de son contrat et ce dernier devrait prochainement s’engager avec l’OM. D’après les informations de Foot Mercato, un accord pour un contrat de quatre ans a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et le défenseur âgé de 22 ans. Un joueur qui vient de Championship et méconnu du grand public, dont le journaliste spécialiste du football anglais Julien Laurens a dressé le portrait.

« La saison dernière en Championship, à 22 ans, c’était vraiment le plus fort » « C’est un très joli coup. Pour moi, c’est le meilleur défenseur central de Championship la saison dernière avec Burnley. (Maxime) Estève a fait une très bonne saison aussi, mais pour moi, Egan-Riley c’était le meilleur défenseur. Très peu d’erreurs sur le terrain, très bon au marquage, dans les duels. C’était très fort en Championship. Après, il y a un palier à franchir forcément quand tu passes du Championship à une première division, que ce soit la Ligue 1 ou la Premier League. En tout cas, la saison dernière en Championship, à 22 ans, c’était vraiment le plus fort », a déclaré Julien Laurens dans Génération After sur RMC.