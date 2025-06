«C’est mort» : L’OM perd un joli coup sur le mercato !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Angel Gomes et alors que l’arrivée de CJ Egan-Riley semble elle aussi en bonne voie, l’OM espérait boucler un autre joli coup sur le marché des joueurs libres. Le club marseillais était annoncé sur la piste de Nelson Semedo, en fin de contrat avec Wolverhampton, mais les prétentions salariales de l’international portugais seraient beaucoup trop élevées.

Medhi Benatia l’avait annoncé, l’ OM compte être actif sur le marché des joueurs libres, et cela se confirme. Ce mercredi, Angel Gomes (24 ans) est arrivé à Marseille dans l'optique de passer sa visite médicale. L’international anglais (4 sélections), en fin de contrat avec le LOSC , va s’engager jusqu'en juin 2028 avec l’ Olympique de Marseille et pourrait être suivi de son compatriote CJ Egan-Riley .

« C’est mort » pour Nelson Semedo à l’OM

Nelson Semedo (31 ans, Wolverhampton) est une autre piste qui était explorée par la direction olympienne, mais l’international portugais (44 sélections) ne devrait pas s’engager avec l’OM. « On a beaucoup parlé de Semedo, c’est mort. Trop cher en salaire, des prétentions beaucoup trop importantes », a assuré Walid Acherchour dans Génération After sur RMC. « Il y avait une vraie opportunité de marché encore une fois : libre, joueur fiable à Wolverhampton, dans le groupe portugais qui a joué les derniers matchs de Ligue des nations, mais beaucoup trop cher niveau salaire. On se rend compte encore une fois qu’ils ne veulent pas faire n’importe quoi en termes de salaire et d’indemnité de transfert. »