Transferts : Accord annoncé, l’OM tient sa nouvelle recrue !

Annoncé dans le viseur de l’OM, CJ Egan-Riley a décidé de ne pas prolonger son contrat et sera donc libre à la fin du mois de juin, comme l’a annoncé Burnley ce mercredi. Le club anglais a précisé que le défenseur âgé de 22 ans a décidé d’accepter une offre en France et si Strasbourg est également intéressé, ce serait bel et bien pour aller à Marseille.

À la recherche de renforts en défense, l’OM pourrait tenir sa première recrue de l’été. Ce mercredi, Foot Mercato évoquait un intérêt pour CJ Egan-Riley, en fin de contrat avec Burnley. Comme indiqué par le club anglais dans un communiqué, le défenseur âgé de 22 ans a décidé de ne pas prolonger.

« CJ a pris la décision de saisir une opportunité en France » Plus encore, Burnley a précisé que CJ Egan-Riley a l’intention d'évoluer en France la saison prochaine : « Malgré l'engagement du club à assurer l'avenir à long terme de CJ et l'investissement substantiel proposé, CJ a pris la décision de saisir une opportunité en France. » Si Strasbourg est également intéressé, d’après les informations de Foot Mercato, l’Anglais devrait s’engager avec l’OM.