Transferts XXL, le coup de maître du PSG

Alexis Brunet

Contre le FC Barcelone lors de la deuxième journée de Ligue des champions, Luis Enrique avait décidé de titulariser Illia Zabarnyi et Willian Pacho en défense centrale. Un choix payant car les deux Parisiens ont rendu une copie de bonne qualité. Une preuve supplémentaire que le PSG a fait le bon choix en misant beaucoup d’argent sur les deux joueurs.

Cet été, le PSG avait un besoin principal : renforcer sa défense centrale. Après de très longues négociations, le club de la capitale avait finalement trouvé la perle rare en la personne d’Illia Zabarnyi. L’Ukrainien est arrivé en provenance de Bournemouth contre un chèque de 66M€ bonus compris. Il apporte une belle concurrence à Marquinhos avant de peut-être prendre sa place à l’avenir.

« On aurait dit qu’ils jouaient ensemble depuis dix ans » Mercredi soir, justement, Illia Zabarnyi a été titularisé à la place de Marquinhos, blessé, face au FC Barcelone en Ligue des champions. L’Ukrainien était associé à Willian Pacho et la charnière parisienne a donné pleine satisfaction, comme l’a expliqué un intime de Luis Enrique au journal Le Parisien. « Zabarnyi et Pacho, mercredi soir, on aurait dit qu’ils jouaient ensemble depuis dix ans. Quand le club est allé les chercher en 2024 et en 2025, c’est d’abord parce qu’il savait que ces deux-là n’ont peur de rien et sont costauds mentalement. »