Transferts : Voulu par le PSG et Barcelone, il tranche pour son mercato

En pleine forme à Arsenal, ce qui lui avait notamment valu une participation à la Coupe du monde avec la Seleçao, Gabriel Martinelli devrait snober le PSG et le FC Barcelone pour prolonger son contrat chez les Gunners d’après la presse ibérique.

Avant son départ au Qatar avec le Brésil en novembre dernier pour disputer la Coupe du monde, Gabriel Martinelli affirmait sa volonté de poursuivre du côté d’Arsenal lors d’une conférence de presse. « Je suis très heureux à Arsenal, je l'ai dit plusieurs fois. C'est mon club, j'aime être ici, j'aime la ville, j'aime tout d'Arsenal. Je veux rester. J'ai juste besoin d'un stylo ! ». Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui, selon le journaliste Ekrem Konur, garderait un oeil avisé sur sa situation dans le nord de Londres. Le conseiller football Luis Campos semblerait être prêt à saisir la moindre opportunité avec le polyvalent ailier brésilien d’Arsenal.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi l’attend à Paris, il prolonge son contrat https://t.co/2Le3ts7JGL pic.twitter.com/ymgM1CkNeM — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Après le PSG, Barcelone veut aussi Gabriel Martinelli

Sous contrat jusqu’en juin 2024 bien qu’une année optionnelle supplémentaire soit incluse, Gabriel Martinelli pourrait finir par snober le PSG, mais pas seulement. Particulièrement intéressé par le profil de Martinelli, le FC Barcelone serait également aux aguets pour l’international brésilien. Le but ? Renforcer encore un peu plus le secteur offensif de Xavi Hernandez au Barça . Pour autant, il semblerait que le feuilleton connaisse bientôt son épilogue, qui ne devrait pas satisfaire le PSG ou le FC Barcelone.

Gabriel Martinelli proche de prolonger son contrat à Arsenal ?