Transferts : Une fake-news est révélée sur le mercato de l’OM

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, l’OM souhaite encore se renforcer en attaque. Cela est devenu une nécessité, à la suite de la grosse blessure de Faris Moumbagna. Pablo Longoria a quelques idées, mais Manor Salomon ne serait pas l’une d’entre elles. Alors que l’international israélien était annoncé par certains dans le viseur du club phocéen, cela serait finalement totalement faux.

S’il y a bien un club en France qui réussit un gros mercato, c’est l’OM. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria a souhaité offrir une équipe compétitive à l’Italien. Au total, c’est une dizaine de joueurs qui ont posé leurs valises à Marseille, mais cela est loin d’être terminé.

Mercato : L’OM lance un avertissement à ses lofteurs https://t.co/2VE9Nl5Arq pic.twitter.com/zako1nUVfD — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

L’attaque, principal chantier pour l’OM

Parmi ces nombreuses arrivées, Pablo Longoria a surtout mis le paquet sur l’attaque. Le club phocéen a notamment mis la main sur Mason Greenwood, Valentin Carboni ou bien Elye Wahi. Des arrivées nécessaires, car Marseille a beaucoup vendu dans ce secteur. En effet, Vitinha a rejoint le Genoa définitivement, Pierre-Emerick Aubameyang s’est engagé avec Al-Qadsiah et Illiman Ndiaye et Ismaïla Sarr sont repartis en Angleterre, respectivement à Everton et à Crystal Palace.

Manor Solomon n’est pas dans le viseur de l’OM

Malgré toutes ces arrivées, l’OM veut encore recruter en attaque. Il faut dire que le club phocéen doit compenser la grosse absence de Faris Moumbagna, qui a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit. Pablo Longoria essaye donc de lui trouver un remplaçant avant la fin du mercato. Dernièrement, certaines rumeurs affirmaient que le président marseillais pensait à Manor Solomon, qui pourrait débarquer sous la forme d’un prêt. Mais d’après les informations du compte X, La Minute OM, cela serait complètement faux et Marseille n’aurait pas l’international israélien de Tottenham dans son viseur. Dernièrement, le nom d’Eddie Nketiah avait été annoncé avec insistance, mais le joueur d’Arsenal serait trop coûteux pour les finances de l’OM. Pablo Longoria a jusqu’au 30 août pour trouver la perle rare.