Transferts : Une bombe lâchée sur Erling Haaland ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Manchester City, Erling Haaland pourrait changer de club à l'été 2024. En effet, le buteur norvégien disposerait d'une clause libératoire fixée à 200M€ pour les clubs n'évoluant pas en Premier League. Interrogée sur un possible transfert vers le Real Madrid, Rafael Pimenta a lâché ses vérités sur ce dossier.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland a tapé dans l'œil de Pep Guardiola. A tel point que le coach de Manchester City a demandé à sa direction de boucler le transfert du buteur norvégien de 23 ans. Et lors du mercato estival 2022, les Citizens ont offert Erling Haaland à Pep Guardiola en signant un chèque d'environ 60M€ au Borussia Dortmund.

Il va quitter le PSG, son transfert est imminent https://t.co/0WYGven8rR pic.twitter.com/nfDlGKGvMi — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

Le clan Haaland donne sa réponse au Real Madrid

Auteur d'une grande saison 2022-2023 avec Manchester City, Erling Haaland pourrait prendre le large après sa deuxième année en Premier League. En effet, le numéro 9 des Citizens disposerait d'une clause libératoire fixée à 200M€, activable à l'été 2024 par les clubs n'évoluant pas en Premier League. Une information qui n'aurait pas échappé au Real Madrid, désireux de profiter de la situation pour boucler le transfert d'Erling Haaland. Mais quelle est la position du joueur ?

«Laisser la porte ouverte peut signifier beaucoup de choses»