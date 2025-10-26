Transferts : Un «vrai buteur» attendu au Paris FC, la grande annonce en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC, battu par le FC Nantes (1-2) ce vendredi soir en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, fait face à des critiques sur son efficacité offensive. Selon Lionel Charbonnier, le promu doit recruter un véritable numéro 9 pour améliorer la finition et libérer le potentiel offensif de ses autres joueurs.

Ce vendredi, en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, le Paris FC s’est incliné contre le FC Nantes (1-2). Comme un symbole, c’est Matthis Abline, l’une des cibles parisiennes de l’été, qui a permis aux Canaris de l’emporter sur la pelouse du stade Jean-Bouin. De leur côté, les joueurs de Stéphane Gilli ont été trop brouillons pour renverser la rencontre. Pour Lionel Charbonnier, le problème vient du secteur offensif parisien.

« Il manque quelqu’un » « Dans la construction, pour se créer des situations, ils sont capables de le faire. Ils sortent bien la balle, ça remonte bien, ça passe le milieu adverse, mais entre l’avant-dernière passe et la dernière passe, voire la finition, il manque quelqu’un », a confié le champion du monde 1998 dans l’After Foot.