Transferts : Un triplé échec est annoncé pour le PSG !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG cherche à s'offrir un grand milieu de terrain, pour notamment accompagner Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Le club de la capitale regarde du côté du FC Barcelone et il est très intéressé par Frenkie de Jong, Pedri et Gavi. Mais les trois joueurs seraient considérés comme intransférables par les dirigeants barcelonais.

Luis Campos est déjà au travail pour essayer de renforcer au mieux l'effectif parisien pour la saison prochaine. Le conseiller football du PSG doit notamment trouver un milieu de terrain de grande qualité, pouvant apporter une vraie plus-value à l'équipe de Luis Enrique.

Le Barça ferme la porte pour trois de ses joueurs

Dans ce sens, Luis Campos a coché le nom de trois joueurs du FC Barcelone comme potentiels renforts pour le PSG. Le conseiller football parisien est intéressé par Frenkie de Jong, Pedri et Gavi. Mais le Portugais va probablement devoir revoir ses plans. Mundo Deportivo affirme que les trois milieux de terrain barcelonais sont considérés comme intransférables par le Barça.

Mercato : Le PSG a déjà remplacé Mbappé ? https://t.co/oqy2UmqTu0 pic.twitter.com/EPPKq2B2cH — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

Frenkie de Jong et Pedri discutent pour une prolongation