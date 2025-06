Transferts : Un joueur trahit le PSG pour rejoindre Mbappé, Il avait tout prévu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé proche du Paris SG, et malgré sa discussion avec Luis Enrique, Franco Mastantuono (17 ans) s’est engagé en faveur du Real Madrid pour les six prochaines années. Une arrivée en Espagne à laquelle s’attendait Martín Demichelis, son ancien entraîneur du côté de River Plate, qui s’est prononcé dans le quotidien AS.

C’est un échec que le PSG pourrait regretter dans les années à venir. Alors que le champion d’Europe pensait accueillir dans ses rangs un nouveau crack en la personne de Franco Mastantuono, ce dernier a finalement cédé aux avances du Real Madrid, venu faire irruption dans ce dossier à la dernière minute. Le milieu offensif de 17 ans, évoluant jusqu’ici à River Plate, jouera donc aux côtés de Kylian Mbappé, et ce malgré avoir été convaincu par le discours de Luis Enrique dans un premier temps.

Son ancien entraîneur se souvient de son éclosion Attaché au Real Madrid, Franco Mastantuono s’est donc rétracté et a signé pour six saisons avec la formation merengue. Un choix qui n’étonne pas Martín Demichelis, son ancien entraîneur à River Plate, interrogé par le quotidien AS. « En 2023, lors de ma première année sur le banc de River, je n'ai cessé d'entendre le nom de Mastantuono. Je connaissais même les joueurs de l'équipe U-17, mais Franco jouait encore en-dessous et je ne l'avais jamais vu jouer ou s'entraîner. J'ai envoyé quelqu'un en qui j'avais confiance, Edgardo Sbrissa, le voir. À son retour, il m'a dit que ce qu'on disait de lui n'était pas vrai, car il était encore meilleur que cela. Le lendemain, en octobre de cette année-là, nous l'avons convoqué pour un entraînement et il m'a tout de suite ébloui », se souvient l’Argentin, qui avait prédit l’emballement autour de son avenir et sa future signature au Real Madrid.