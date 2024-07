Transferts : Un joueur de l’OM sacrifié sur le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec Luis Henrique et Amir Murillo, Mason Greenwood, recruté en provenance de Manchester United, occupe la troisième des quatre places de joueurs extra-communautaire disponibles. Ce qui pose un problème à l’OM, qui explore plusieurs pistes devant respecter cette législation. Cela pourrait alors provoquer un départ inattendu à Marseille, celui de l’international panaméen.

Après Ismaël Koné (22 ans), Lilian Brassier (24 ans) et Mason Greenwood (22 ans), l’OM a annoncé lundi soir l’arrivée de sa quatrième recrue de l’été, Pierre-Emile Hojbjerg (28 ans). L’international danois (81 sélections) a été prêté avec option d’achat obligatoire par Tottenham. Dans le même temps, les dirigeants marseillais poursuivent leurs recherches au poste d’attaquant et ont bien avancé dans le dossier Eddie Nketiah (25 ans).

L’OM n’a plus qu’une place pour un joueur extra-communautaire

D’après les informations de L’Équipe, l’OM et l’international anglais (1 sélection) seraient proches d’un accord sur la partie salariale. Pablo Longoria travaillerait en parallèle sur un prêt avec option d’achat obligatoire afin de convaincre Arsenal de céder Eddie Nketiah, sous contrat jusqu'en juin 2027. À ce poste, les pistes menant à Alexis Sanchez (35 ans), libre de tout contrat après son départ de l’Inter Milan, et Hwang Hee-chan (28 ans), lié à Wolverhampton jusqu’en juin 2028, seraient toujours explorées par l’OM. Ce qui risque en revanche de poser un problème, car tous ces joueurs occuperaient une place extra-communautaire.

Un départ surprise de Murillo envisagé ?

Avec l’arrivée de Mason Greenwood, l’OM n’a désormais plus qu’une place pour un joueur extra-communautaire au sein de son effectif. Selon L’Équipe, Amir Murillo (28 ans) pourrait alors s’en aller dans les prochaines semaines, même si cela n’était pas prévu et que Jonathan Clauss (31 ans) est de plus en plus proche de rejoindre l’OGC Nice. Des agents auraient été mandatés afin de trouver une porte de sortie à l’international panaméen (72 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2026. Une version démentie par l’OM, qui envisagerait tout de même de se séparer d’Amir Murillo afin de libérer une place pour un autre joueur extra-communautaire.