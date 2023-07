Transferts : Un gros nom choisit le PSG, il se fait fracasser

Jean de Teyssière

Après quatre saisons au Bayern Munich, Lucas Hernandez a décidé de quitter le club allemand pour rejoindre le PSG pour environ 40M€, hors bonus. L'international français joue donc pour la première fois en France et son départ avait été mal vécu par la direction bavaroise. L'une de ses légendes, Lothar Matthäus, a même fracassé l'aîné des frères Hernandez.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a signé six recrues. Cher Ndour, Marco Asensio, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Lee Kang-in et Lucas Hernandez. L'une de ces six recrues a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une critique très acerbe envers elle, de la part d'une légende du football, Lothar Matthäus.

« Pour moi, Hernández est le meilleur exemple d'un manque de caractère »

Dans les colonnes de Sport Bild , la légende du football allemand Lothar Matthäus a eu des mots très durs envers le nouveau joueur du PSG, Lucas Hernandez : « Si j'avais voulu servir le Bayern, après ces quatre dernières années avec tous les problèmes sur et en dehors du terrain, j'aurais dû signer un nouveau contrat avec humilité. Pour moi, Hernández est le meilleur exemple d'un manque de caractère. »

« Mettez le tampon sur votre cul et débarrassez-vous-en »