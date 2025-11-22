Transferts - Un gros buteur au PSG : C’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG l'été dernier, Victor Osimhen souhaitait absolument rallier le club de la capitale comme le confirme le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins. Mais Luis Enrique en a décidé autrement en refusant cette option, et le buteur nigérian a donc signé à Galatasaray plutôt qu'au PSG.

Ces dernières années, le nom de Victor Osimhen (26 ans) est très souvent revenu lorsqu'il s'agissait d'évoquer l'actualité du PSG en période de mercato estival. Et le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, dans un entretien accordé à Canal Supporters, a confirmé que le buteur nigérian souhaitait absolument débarquer au PSG lors du dernier mercato estival, mais Luis Enrique n'a pas donné suite puisque son profil ne l'intéressait pas.

« Il ne voulait que Paris » « Osimhen, je peux te dire qu’il n’attendait qu’une chose, c’est de réserver le jet pour venir. Je connais peu de joueurs qui voulaient autant signer que Victor Osimhen. Il ne voulait que Paris. Je peux te garantir qu’il se voyait bien à Paris. Osimhen aimait beaucoup cette perspective-là », confie le journaliste sur les coulisses du feuilleton Osimhen au PSG.