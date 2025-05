Transferts : Un champion d’Europe à l’OM, ça part au clash !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dernièrement, Medhi Benatia a confirmé la piste menant à Aymeric Laporte afin de renforcer la défense de l’OM. Le champion d’Europe 2024 avec l’Espagne devait résilier son contrat avec Al-Nassr et potentiellement s’engager librement avec Marseille, mais le club saoudien ne serait désormais plus ouvert à cette option et attendrait une indemnité de transfert.

Présent dans l’émission Rothen s'enflamme sur RMC il y a une dizaine de jours, Medhi Benatia avait évoqué le mercato estival de l’OM et notamment les recherches de renforts en défense. Le directeur du football marseillais avait alors confirmé les pistes menant à Facundo Medina (25 ans, RC Lens) et Aymeric Laporte.

« Ils vont vers une résiliation avec son club » Arrivé à l’été 2023 en provenance de Manchester City, l’international espagnol (40 sélections) n’a plus qu’un an de contrat avec Al-Nassr. « C’est un joueur avec qui j’ai échangé au mois de janvier. Un super mec qui avait des envies de départ en janvier, mais pour des problèmes économiques, ce n’était pas réalisable. Ils vont vers une résiliation avec son club », avait alors déclaré Medhi Benatia.