Mercato - OM : Les premières recrues dévoilées en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête de sang neuf dans le secteur défensif, l’OM multiplie les pistes à cet effet en vue du mercato estival. Aymeric Laporte et Facundo Medina sont notamment suivis de près, et Medhi Benatia a confirmé ces deux cibles pour l’OM lundi soir, en direct sur RMC.

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’OM va donc devoir renforcer son effectif et notamment dans le secteur défensif. Depuis maintenant plusieurs semaines, des discussions sont évoquées avec Aymeric Laporte (30 ans, Al-Nassr) et Facundo Medina (25 ans, RC Lens), deux éléments susceptibles de débarquer à l’OM cet été afin de régler les soucis défensifs de Roberto De Zerbi.

Benatia confirme pour Laporte Interrogé en direct dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport lundi, Medhi Benatia a d’abord évoqué ses discussions avancées avec Aymeric Laporte : « C’est un joueur avec qui j’ai échangé au mois de janvier. Un super mec qui avait des envies de départ en janvier, mais pour des problèmes économiques, ce n’était pas réalisable. Ils vont vers une résiliation avec son club. C’est un joueur qui a fait bientôt deux ans en Arabie saoudite. Le rythme n’est pas le même qu’en Europe. Ça fait partie des profils qu’on est en train d’étudier », assure le directeur sportif de l’OM, qui a ensuite fait le point sur Facundo Medina.