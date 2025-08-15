Transferts : Un buteur s’annonce au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé sur le départ cet été alors qu'il est relégué au second plan dans la hiérarchie des attaquants du PSG, Gonçalo Ramos a finalement décidé de rester au sein du club de la capitale pour se battre et défendre sa place. Le buteur portugais, interrogé après la victoire contre Tottenham en Supercoupe d'Europe mercredi soir, a confirmé que son avenir s'écrivait au PSG.

Barré par l'époustouflante reconversion d'Ousmane Dembélé en tant que faux numéro 9 du PSG, Gonçalo Ramos (24 ans) doit désormais se contenter d'un statut de remplaçant de luxe, à l'image de son entrée en jeu mercredi soir contre Tottenham en Supercoupe d'Europe. L'international portugais a finalement inscrit le but égalisateur du PSG dans les arrêts de jeu (2-2), ce qui a ensuite permis à son équipe de l'emporter aux tirs au but.

Ramos, le coaching gagnant du PSG Interrogé en zone mixte après la rencontre, Gonçalo Ramos s'est livré sur sa performance décisive au PSG : « Il fallait entrer dans le match et montrer que ce n'était pas fini. C'est la mentalité de notre équipe, ceux qui sont remplaçants doivent venir et faire la différence. On ne lâche jamais. Je suis très content, c'est un jour magnifique, avec un trophée spécial. On ne sait pas si on jouera une fois encore ce trophée », a indiqué le buteur portugais, avant de faire le point sur sa situation personnelle au PSG.