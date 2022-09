Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti veut réaliser un transfert XXL, ça s'affole

Auteur d’une saison brillante avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham est l’une des pistes du Real Madrid pour renforcer son milieu de terrain. Liverpool est également intéressé, tout comme Chelsea qui vient d’entrer dans ce dossier sous la houlette de Todd Boehly. Manchester City serait aussi prêt à tenter sa chance pour le jeune joueur de 19 ans.

Au Real Madrid, le prochain mercato s’annonce mouvementé, notamment au milieu de terrain. Après avoir vendu Casemiro à Manchester United l’été dernier, Luka Modric a été prolongé jusqu’en juin 2023. Même si son départ et celui de Toni Kroos sont encore loin d’être actés, le club de la capitale espagnole anticipe la suite, la preuve avec le transfert d’Aurélien Tchouaméni. Jude Bellingham (19 ans) est dans les petits papiers du Real Madrid mais la concurrence est féroce pour s’attacher les services de la pépite du Borussia Dortmund.

Liverpool fait partie des équipes intéressées, tout comme Chelsea. D’après les informations du journal The Telegraph , les Blues viendraient d’entrer dans ce dossier. Todd Boehly sait qu’il part de loin par rapport au Real Madrid et à Liverpool mais il est déterminé à compenser son retard. C’est d’ailleurs lui qui se serait renseigné personnellement sur Jude Bellingham en l’absence d’un directeur sportif.

Chelsea are trying to jump up the Bellingham queue - Boehly trying to muscle in on Madrid and Liverpool. Interest also remains in Rice #cfc https://t.co/TUIQZMaSHH