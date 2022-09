Foot - Mercato - Real Madrid

Real : Un transfert d’Ancelotti contrarié par un échange XXL ?

Brillant depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Jude Bellingham continue d’affoler les grandes équipes européennes. Le Real Madrid est très intéressé, tout comme Liverpool. Pour s’offrir l’international anglais, les Reds seraient prêts à inclure Naby Keita dans le deal. Une menace de taille pour le club madrilène qui entend sécuriser son milieu pour assurer la succession de Toni Kroos et Luka Modric.

Même si le Real Madrid a déjà bien anticipé les futurs départs de Luka Modric et Toni Kroos qui ne rajeunissent pas, un autre milieu de terrain est espéré pour le prochain mercato estival. Après Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, c’est Jude Bellingham qui est dans les petits papiers du club madrilène.

Encore auteur d’une grosse saison avec le Borussia Dortmund, l’international anglais pourrait plier bagages l’été prochain. Cependant, le Real Madrid n’est pas seul puisque Liverpool suivrait également avec attention Bellingham. Et un drôle d’échange aurait même été imaginé.

