Real Madrid : Ancelotti vise un renfort inattendu en attaque

Publié le 27 septembre 2022 à 20h30 par Hugo Chirossel

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat avec le Real Madrid en juin prochain, Marco Asensio ne sera pas conservé par les Madrilènes. Ces derniers étudieraient la question de son successeur et auraient déjà une petite idée. Ils souhaiteraient conserver Brahim Diaz, prêté depuis trois saisons à l’AC Milan.

Recruté en 2015 alors qu’il n’avait que 19 ans, Marco Asensio va bientôt quitter le Real Madrid. L’international espagnol sera en fin de contrat en juin 2023, mais les Merengue n’ont pas l’intention de lui proposer une prolongation. De ce fait, le joueur de 26 ans sera libre de s’engager avec le club de son choix à partir du mois de janvier. Mais une formation pourrait déjà avoir une longueur d’avance dans ce dossier.

Asensio sur le départ

En effet, la Cadena Ser révélait il y a quelques jours l’existence d’un pré-accord entre le FC Barcelone et Marco Asensio. Quand bien même, ce dernier a d’autres pistes, puisque Liverpool, Chelsea, Arsenal et Manchester United seraient également intéressés. L’Espagnol a aussi des options en Serie A, où la Juventus et l’AC Milan le suivraient également. Tout va très vite dans ce dossier, puisque le Real Madrid de son côté aurait déjà identifié son successeur.

Un retour de Diaz pour le remplacer ?