Foot - Mercato

Mercato : Au coeur des rumeurs, Ronaldo est poussé vers la retraite

Publié le 28 septembre 2022 à 21h30 par Axel Cornic

Le feuilleton Cristiano Ronaldo a rythmé une grande partie du mercato estival. Pourtant, après avoir été lié au PSG, à Chelsea, au Bayern Munich ou même à l’OM et au Napoli, le quintuple Ballon d’Or a fini pas rester à Manchester United. Une solution qui ne semble pourtant pas satisfaire la star portugaise, qui en février prochain aura 38 ans.

C’est peut-être le revers de la médaille d’un sportif qui ne lâche rien et qui semble encore avoir soif de succès. Non qualifié en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a tout fait et même selon certains trop fait, afin de quitter Manchester United. Le constat a toutefois été terrible, puisqu’aucun club n’a véritablement semblé vouloir accueillir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football.

Mercato : La mère de Cristiano Ronaldo vend la mèche pour son avenir https://t.co/D5DtcRvu2c pic.twitter.com/Xyzz2mNxXR — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Après Manchester, le Portugal semble vouloir se passer de CR7

La polémique ne s’est pas arrêtée à la trêve internationale, puisque la presse portugaise se demande depuis quelques jours si la sélection a véritablement besoin de Cristiano Ronaldo. Ce dernier a livré une prestation assez décevante face à l’Espagne tout récemment (0-1) et dans son pays natal il semble désormais être plus vu comme un poids que comme une véritable solution.

« Il a la volonté et jouera jusqu'à ses 40 ans »

Dans son entourage, on semble persuadés qu’il pourra encore poursuivre longtemps au plus haut niveau, alors que son contrat avec Manchester United se termine en juin prochain. « Il a la volonté et jouera jusqu'à ses 40 ans » a confié selon Record Dolores Aveiro, qui n’est autre que la mère de Cristiano Ronaldo, avant de parler d’un retour au Sporting. « Ronaldo doit revenir ici. Si c'était mon choix, il serait déjà là. Ce n’est pas arrivé cette année, alors la prochaine, ou celle d’après. Si Dieu le veut ».

« Cristiano Ronaldo, il faut que ça s'arrête »