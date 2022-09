Foot - Mercato - PSG

Une incroyable opération envisagée pour le transfert de Skriniar ?

Publié le 28 septembre 2022 à 21h10 par Axel Cornic

Avec seulement trois défenseurs centraux de métier, le Paris Saint-Germain devra obligatoirement recruter un ou plusieurs renforts lors du mercato hivernal. Le premier semble être tout trouvé, puisque Luis Campos souhaiterait retenter sa chance pour Milan Skriniar, grand échec de l’été.

Plusieurs semaines nous séparent du prochain mercato, pourtant on ne parle que de lui au PSG. Annoncé comme la grande priorité de Luis Campos cet été, Milan Skriniar serait toujours un grand objectif et sa situation contractuelle pourrit bien avantager les Parisiens. Le Slovaque est en effet lié à l’Inter jusqu’en juin prochain et dès le 1er janvier, il pourra négocier avec d’autres clubs.

L’Inter n’est pas vraiment serein

La fin de cette trêve internationale devrait coïncider avec la première rencontre entre le clan Skriniar et l’Inter, afin de justement parler d’une prolongation. Pour le moment, un accord semble assez lointain selon les médias italiens, puisque l’offre milanaise serait inférieure à celle que le PSG lui aurait formulé lors du mercato estival, qui serait évaluée à près de 9M€ net par an.

« Depuis le début, j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même pour ces couleurs et pour cette équipe »

Lors d’un entretien accordé à DAZN ces dernières heures, Milan Skriniar n’a pas vraiment abordé son avenir, mais a tout de même lancé un message fort concernant son attachement à l’Inter. « Depuis le début, j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même pour ces couleurs et pour cette équipe » a déclaré le défenseur de 27 ans. « J'ai une très bonne relation avec les supporters et je tiens à les remercier, c'est formidable pour un joueur d'avoir une telle relation avec les supporters ».

Une prolongation... avant un départ au PSG ?